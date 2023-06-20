

أطلق البنك الأهلي الكويتي حملته الصيفية «صيف.. تسوق واربح!» التي تمتد من 15 يونيو 2023 حتى 15 سبتمبر 2023، وتتيح لعملائه فرصة المشاركة في سحب لتتويج 21 عميلا بـ 1000 دينار لكل منهم.



ومن أجل التأهل للمشاركة في السحب، الذي يقام في 1 أكتوبر 2023، يتعين استخدام بطاقات البنك الأهلي الكويتي الائتمانية في عمليات التسوق الإلكتروني وداخل المتاجر، وعلى أن يتم إنفاق 750 دينارا محليا ودوليا على الأقل لكل بطاقة خلال الحملة.



ويحصل العملاء على 4 نقاط لدى إنفاق 1 دينار محليا و10 نقاط دوليا باستثناء عمليات السحب النقدي، حيث انه كلما زادت النقاط الممنوحة سيحصل العميل على فرص إضافية للفوز بواحدة من 21 جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار تتم إضافتها إلى بطاقة الفائز بما يتيح له الفرصة للتمتع بها مباشرة.



وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي عن حماسها لإطلاق الحملة الجديدة، قائلة: تعكس الحملة الصيفية الجديدة التزامنا الدؤوب بتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، وتؤكد سعينا الدائم للتميز بخدمتهم وإرضائهم وتعزيز علاقاتنا معهم باستمرار.



وأضافت: مع فرصة الفوز بجوائز نقدية قيمة يمكن للعملاء التطلع إلى قضاء صيف مثير مع البنك الأهلي الكويتي، مؤكدة التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية استثنائية، في وقت تتيح الحملة الصيفية الفرصة للفوز بجوائز قيمة.



وشددت معرفي على سعي البنك الأهلي الكويتي إلى تعزيز علاقاته المميزة مع العملاء، وعلى أن الحملة الصيفية تشكل نهجا مبتكرا تسهم في تحقيق أهداف البنك، معربة عن إيمانها بنجاح هذه الحملة الترويجية التي تكافئ العملاء بجوائز قيمة جنبا إلى جنب مع نيلهم خدمات مصرفية مميزة ومتطورة. ودعت معرفي في نهاية حديثها العملاء إلى متابعة حسابات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع على أحدث الحملات الترويجية، والاستفادة من مزايا الحملات المتنوعة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.