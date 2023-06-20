

أعلن البنك الأهلي المتحد عن جهوزيته لتوفير «العيادي» قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، داخل جميع فروعه المنتشرة في الكويت، أو من خلال بعض أجهزة السحب الآلي والتي تسمح بسحب أوراق نقدية من فئات الدينار الكويتي (5، و10، و20)، وذلك في إطار مشاركته في مبادرة عيديتي التي تهدف إلى إيصال أوراق النقد الجديدة إلى جميع أفراد المجتمع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

وبهذه المناسبة، تقدم محمد النجار مدير بإدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد بالتهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على جاهزية البنك لتوفير العيادي لجميع عملائه داخل فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت لجميع العملاء والمواطنين والذين يمكنهم زيارة فروع البنك الأهلي المتحد المنتشرة في جميع أنحاء الكويت خلال أوقات العمل المعتمدة، وكذلك اتخاذ البنك لكل التدابير لضمان سهولة استلام العيادي في ظل زيادة الطلب والإقبال عليها في هذه الفترة.

وأشار النجار إلى أن مشاركة البنك الأهلي المتحد في مبادرة عيديتي قد لاقت إقبالا كبيرا خلال عيد الفطر الماضي، وكان لها دور مميز في توزيع العيادي على الأطفال والتي تعد واحدة من أبرز تقاليد الاحتفال بالعيد.



وأضاف: يقوم «المتحد» بتوفير العيادي من خلال بعض أجهزته للسحب الآلي والمنتشرة عبر مختلف مناطق الكويت وهي (مجمع الكوت، مجمع 360، الأفينيوز، الفرع الرئيسي، الجهراء، اليرموك، صباح السالم، الشامية، الرقة، القادسية، الفردوس ومشرف)، وذلك لتلبية متطلبات عملاء البنك من العيادي خلال عطلة العيد والاستجابة لارتفاع عمليات السحب على الأجهزة من قبل العملاء خلال فترة العيد وما قبلها وفق أحدث التقنيات المصرفية وبمنتهى السهولة والأمان، وهو ما يزيد من تميز التجربة المصرفية التي يحرص البنك على تقديمها لعملائه.