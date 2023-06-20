أعلنت «زين» الكويت عن استضافتها لجلسة نقاشية خاصة بالتعاون مع شركة جارتنر العالمية للأبحاث والاستشارات حول مستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة ودور التكنولوجيا وتطبيقات التحول الرقمي في تطوير القطاع البنكي، وبحث خلالها قياديو الشركة التنفيذيون أبرز الجهود التي تبذلها «زين» في تمكين المؤسسات المصرفية والشركات الناشئة من التحول رقميا لمواكبة التغييرات المتسارعة في أسواق اليوم.



وتم تنظيم الجلسة في مركز زين للابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وحضرها الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان والقيادات التنفيذية بالشركة، وشارك فيها الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود، ومحلل شركة جارتنر العالمية للأبحاث والاستشارات فيتوريو دورازيو، كما حضرها العديد من رواد الأعمال الكويتيين وأصحاب الشركات الناشئة الذين دعتهم زين خصوصا لحضور الجلسة.



وغطت الجلسة العديد من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل الخدمات البنكية، مثل الخدمات البنكية المفتوحة، والحلول البنكية كخدمة، والنمو المتسارع للبنوك الرقمية في الآونة الأخيرة، والدور الكبير الذي تلعبه التقنيات الحديثة في تطوير القطاع البنكي، مثل تقنيات الجيل الخامس 5G، والحلول السحابية المدارة، والحوسبة السحابية، وخدمات مراكز البيانات، والتطبيقات الرقمية وغيرها، والتي تقدمها «زين» لتمكين المؤسسات المصرفية - وبالأخص الشركات الناشئة - من التحول رقميا لمجاراة التغييرات الهائلة في الأسواق المحلية والإقليمية.



ودعت «زين» عددا من رواد الأعمال الكويتيين وأصحاب الشركات الناشئة العاملين في مجالات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية لحضور الجلسة، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من المحتوى الغني والفرص الاستشارية الفريدة التي قدمتها، وكان من ضمن الشركات الحاضرة عدد من منتسبي برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة الذي يعتبر إحدى أكثر المبادرات التي أطلقتها «زين» نجاحا تحت مظلة استراتيجيتها لدعم ريادة الأعمال والابتكار.



كما ناقشت الجلسة أحدث المشاريع والخطط الخاصة بشركة Zain Ventures، وهي الكيان الاستثماري لمجموعة زين المسؤول عن إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة والبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في أعمال الشركات الناشئة، ورأس المال المغامر، والتكنولوجيا المالية «فينتك»، والفرص التكنولوجية، والابتكارات الرقمية سريعة النمو. وتدرك «زين» أهمية تقنيات البيانات في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع البنكي، ولهذا فقد دخلت الشركة في شراكات استراتيجية مع العديد من مزودي الخدمات العالميين الذين يعدون الأكثر ريادة في مجالات الحوسبة السحابية وحلول مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وذلك لتقديم أفضل الحلول لعملائها في قطاع الأعمال، وتستضيف «زين» اليوم عددا من البنوك المحلية الكبرى في مركزها للبيانات الحاصل على أعلى الاعتمادات العالمية. كما تؤمن «زين» بأن الاستثمار في عالم رأس المال المغامر يساعدها في تنويع وتوسيع نطاق أعمالها، والاستفادة من فرص النمو التي تقدمها بيئة الأعمال، وانطلاقا من ذلك، تواصل مجموعة زين على مدار السنوات الماضية بتوسيع نطاق علاقتها مع صناديق رؤوس الأموال المغامرة إقليميا ودوليا. وتملك مجموعة زين حاليا سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية المباشرة في الشركات الناشئة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم لتلك الشركات الدعم على جبهات متعددة بما في ذلك إتاحة نطاق جغرافي واسع لها، ولقاعدة عملائها المتزايدة، بهدف زياد فرص توسع خطط أعمالها في هذه المجالات.



وشهد سوق الأعمال المحلي في السنوات القليلة الماضية موجة متسارعة من تطبيق التحول الرقمي داخل شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية على حد سواء، لكن في نفس الوقت، ظهرت العديد من التحديات الجديدة مع تلك الموجة أكدت مدى ضرورة حفظ البيانات وحماية البنى التحتية الرقمية للشركات من خطر الاختراقات، ولهذا فقد أخذت «زين» على عاقتها مسؤولية تقديم منظومة شاملة وموحدة من الخدمات السحابية والحلول الرقمية الأكثر تطورا في فئتها وتستند إلى أحدث التقنيات العالمية.