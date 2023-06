أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، تطبيقها الجديد «Xplore with the ENTERTAINER» بالشراكة مع ENTERTAINER، التطبيق الرائد في تعزيز نمط الحياة حول العالم والمشهور بعروضه المجانية، بهدف تأكيد التزام الشركة المستمر بتعزيز أنماط حياة عملائها الكرام عبر توفير مجموعة متنوعة من العروض الحصرية والخيارات المبتكرة.



تأتي الشراكة بين stc وENTERTAINER استكمالا لسلسلة المبادرات المختلفة التي أطلقتها شركة الاتصالات الرائدة بهدف تعزيز تجربة العملاء وتقديم عروض تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية. حيث يقدم تطبيق «Xplore with the ENTERTAINER» لعملاء stc خصومات حصرية على قائمة ممتدة من المطاعم ووجهات الترفيه والأناقة، وتجارب السفر والمزيد من القطاعات الأخرى.



وعبر التجربة الجديدة التي صممت خصوصا لتعزيز تجربة العملاء عبر باقات وعروض حصرية لا مثيل لها، يمكن لعملاء stc الآن الاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يوما للوصول إلى ميزات التطبيق والاستفادة من العروض المذهلة في بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في الكويت.



ويوفر التطبيق أفضل تجارب الترفيه في الكويت مع إتاحة المزيد عروض التوفير، حيث يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للعملاء تصفح العروض واسترداد قيمتها بسرعة وسهولة. هذا ويتوفر التطبيق حاليا للتنزيل عبر منصات آب ستور وغوغل بلاي ستور.



وتعليقا على إطلاق التطبيق، قال م.عامر عطوي الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الافراد في stc: تتماشى شراكة stc مع ENTERTAINER مع التوجه الاستراتيجي للشركة الخاص بتمكين التحول الرقمي في الكويت، والهادفة إلى توفير تجربة استثنائية وعالمية المستوى لعملائنا، ومن هذا المنطلق، قامت stc بتوسيع نطاق شراكاتها بشكل كبير من خلال الشراكة مع كيانات رائدة في جميع أنحاء المنطقة وكذلك العالم مثل ENTERTTAINER وأكد عطوي ان stc ستستمر في تكوين شراكات مثمرة مماثلة تدعم رؤية الشركة في تقديم مجموعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائنا المتزايدة.



من جهته، أكد فايبهاف جويل، الرئيس التنفيذي لقطاع الإيرادات في شركة ENTERTAINER التجارية: سعداء للشراكة مع stc وتزويد عملائها بصفقات مميزة وخصومات حصرية من خلال تطبيق Xplore with the ENTERTAINER، ان هذه الشراكة هي شهادة على التزام stc بتعزيز أنماط حياة عملائها وتمكين التحول الرقمي في الكويت. ونتطلع إلى الاستمرار في تقديم تجارب استثنائية مع المساهمة في توفير المال على العملاء من خلال تطبيقنا.