

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الثاني لعام 2023، وذلك يوم الأحد الماضي بمقر الغرفة، حيث ناقش عددا من المواضيع المهمة، على رأسها منح غرفة تجارة وصناعة الكويت الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2023.



بدأ رئيس مجلس الأمناء عبدالله الحميضي بالترحيب بالأعضاء وعرض نتائج اجتماع لجنة المنح الدراسية التابعة لغرفة تجارة وصناعة الكويت، الذي عقد في نفس اليوم صباحا. وأوصت اللجنة بتخصيص 5 مقاعد للمنح الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2023، وذلك بعد إغلاق نافذة التقديم في يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023، حيث تلقت اللجنة 32 طلبا.



وأثنى الأعضاء على جهود اللجنة في دراسة الطلبات وتقييمها وفقا للوائح والضوابط المعمول بها في برنامج الابتعاث.



وتمت الموافقة على منح المنح الخمس كما يلي: منحتان (2) في مجال الذكاء الاصطناعي، منحة واحدة (1) في مجال إدارة سلاسل الإمداد، ومنحتان (2) في مجال ريادة الأعمال. وقد أعرب رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عن ثقتهم في قدرة الطلاب على تحقيق النجاح والتميز في مجالاتهم المختارة، وتمنوا لهم مستقبلا مشرقا ومليئا بالإنجازات والتفوق.



جدير بالذكر أنه من خلال هذه المنح الدراسية، يتم توفير فرص للطلاب المتفوقين لتحقيق تطلعاتهم وتحسين مهاراتهم ومعرفتهم، وذلك من خلال برامج الماجستير التي ستمكنهم من التعلم والتطوير في مجالاتهم المختارة.



وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الربع الثاني من الخطة التشغيلية لعام 2023، حيث قدم المركز 16 نشاطا بما في ذلك 10 دورات تدريبية وبرنامجان للشهادات المهنية في مجالي مكافحة غسيل الأموال والالتزام الرقابي، بالإضافة إلى 3 برامج تعاقدية وورشة عمل. وقد شارك في هذه البرامج والأنشطة 223 مشاركا من القطاع الخاص والحكومي. وقد بلغت نسبة مشاركة 36 نشاطا خلال النصف الأول من عام 2023 بمشاركة 583 شخصا.



جدير بالذكر ان عدد الأنشطة والبرامج في النصف الأول من عام 2023 قد ازدادت بنسبة 70% عن النصف الأول من عام 2022 ونسبة ازدياد المشاركين بلغت 63%. مما يدل على تقدم ملحوظ في أداء المركز وقد أشاد الأعضاء بهذا الأداء، متمنين للمركز الاستمرار في التفوق والإنجازات الملحوظة.