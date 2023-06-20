

يستعد بنك الكويت الوطني لإطلاق برنامج أسباير الوطني التدريب الصيفي للعام 2023 والمخصص لطلبة المدارس وذلك في 3 يوليو المقبل، حيث ينقسم البرنامج إلى ثلاث دورات تدريبية مدة كل واحدة، منها ثلاثة أسابيع وتشتمل على حلقات تدريب وورش عمل بالتعاون مع شركة Creative Confidence. وتبدأ الدورة الثانية في 23 يوليو، بينما الدورة الأخيرة في 13 أغسطس وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.



وفي هذا السياق، قال مدير أول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن تنظيم برنامج أسباير الوطني للتدريب الصيفي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني، ويضاف إلى مبادراته السنوية الهادفة إلى توفير كل أشكال الدعم للشباب ولاسيما الطلبة.



وأضاف الباقر أن بنك الكويت الوطني ينظم هذا البرنامج للعام 20 على التوالي، وهو يشهد إقبالا متزايدا في كل عام. ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة اجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما أنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.



ويشار الى أن البرنامج مخصص للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، حيث يتضمن برنامج أسباير للتدريب الصيفي لطلبة المدارس جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج. وتتخلل هذه الدورات جولات للمشاركين لإتاحة المجال امامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.