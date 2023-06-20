

أعلن بنك وربة عن توفير خدمة «العيادي»، بكل فئاتها الدينار، والـ 5 دنانير، والـ 10 دنانير والـ 20 دينارا، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، داخل جميع فروعه المنتشرة في كل أنحاء الكويت ومراكز التسوق الأكثر شعبية أو من خلال أجهزة السحب الآلي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المتواصلة للمشاركة في جميع الأعياد والمناسبات المجتمعية، وتقديم العروض المتنوعة التي تضمن تمتع العملاء بتجربة مصرفية فريدة من نوعها.



وبهذه المناسبة، قال عبدالله الشعيل مدير أول إدارة الفروع المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة: مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، نقدم خدمة توفير العيادي لعملائنا في فروع البنك المنتشرة في الكويت وخلال أوقات العمل الرسمية للبنك، لنؤكد من خلالها حرصنا على مشاركة عملائنا الفرحة في مختلف الأعياد، وذلك من خلال التواصل المستمر عبر قنواتنا المختلفة لنكون دوما الأقرب إليهم.



وأضاف أن هذه الخدمة لاقت في وقت سابق ترحيبا وإقبالا من الجمهور، إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.



وذكر البنك أن الخدمة تتوافر كذلك من خلال أجهزة للسحب الآلي المتوافرة في فروع المجمعات التجارية أو مواقع محددة داخلها بجانب الجمعيات التعاونية وبعض الفروع الأخري لتلبي متطلبات عملائنا من العيادي خلال عطلة العيد، وذلك استعدادا لمواجهة ارتفاع عمليات السحب من الأجهزة من قبل العملاء خلال فترة العيد وما قبلها وفق أعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات المصرفية.