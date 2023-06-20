

إدراكا منها لأهمية تنمية المواهب الشابة، قامت Ooredoo الكويت، بخطوة استباقية من خلال دعم برنامج التدريب «واعد» بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب بهدف تمكين وتعزيز الشباب في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. وتماشيا مع سعي الشركة إلى تمكين الجيل القادم، تلتزم Ooredoo بتوفير تجارب تعليمية قيمة وبخلق مسارات النجاح للطلاب والشباب الطموحين.



ويعتبر برنامج «واعد» نقطة انطلاق للشباب الذين يطمحون لاكتساب خبرة عملية ويسعون إلى تنمية مهاراتهم الأساسية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. ويعمل هذا البرنامج على تمكين المتدربين من الحصول على فرص فعلية للمشاركة في الأنشطة العملية والاطلاع على التقنيات الحديثة والممارسات الأفضل في المجال.



وتؤمن Ooredoo بأن قدرات الشباب بمنزلة قوة دافعة للتقدم وتسلم بأن وجهات نظرهم الجديدة وتفكيرهم المبتكر هما من أسباب التطور في مجال الاتصالات. فمن خلال توفير فرص التدريب، تسعى الشركة لتوفير بيئة تفاعلية وداعمة تمكن المتدربين من النمو على الصعيدين الشخصي والمهني.



ويتطلب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية العديد من المهارات كي تواكب التطور المستمر في المجال. ولهذا السبب، تدرك Ooredoo أهمية تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التقنية والقيادية اللازمة للتفوق في مجال الاتصالات الديناميكي. فمن خلال هذا البرنامج التدريبي، تقدم Ooredoo ورش عمل شاملة ومبادرات عديدة لتنمية المهارات وتعزيز القدرات كي يكتسب المتدربون الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية وتحقيق النجاح المهني والاستعداد لمستقبل واعد في هذا القطاع الحيوي. ويعد برنامج «واعد» أكثر من مجرد فرصة قصيرة المدى للمتدربين، إنما هو استثمار طويل الأمد لـ Ooredoo الكويت وباب للمواهب الناشئة، حيث تسعى الشركة للتعرف على الطلاب الذين يمتلكون القدرة على أن يصبحوا قادة مستقبليين في مجال الاتصالات.



وصرحت زينب الشمري، مدير أول - العلامة التجارية في Ooredoo الكويت: في Ooredoo الكويت، نعرب عن التزامنا بتمكين الشباب النابض بالحياة والمبتكرين من خلال برنامج التدريب «واعد»، فمن خلال إيجاد فرص للتطور وتشجيع التعاون وتوفير تنمية المهارات وتعزيز التنوع والشمولية وزراعة المواهب على المدى الطويل، تستثمر الشركة في مستقبل الاتصالات وتبدي التزامها الثابت ببناء غد أفضل.



وكجزء من التزامها بتمكين وتنمية المواهب الشابة، نظمت Ooredoo مقابلات مع المتدربين المشاركين في برنامج «واعد»، حيث توفر هذه الجلسات فرصة للمتدربين لعرض مهاراتهم، ومناقشة هواياتهم، ومشاركة تطلعاتهم المستقبلية، والتعبير عن تفضيلاتهم للأقسام داخل Ooredoo. كما توفر هذه المقابلات رؤى قيمة حول قدرات ودوافع المتدربين الفريدة، مما يعزز تجربة التدريب ويمهد الطريق لنجاحهم المستقبلي.