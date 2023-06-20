

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) حصول مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال باسل السويدان، على جائزة «CISO Cyber Sentinels» لعام 2023، من قبل مؤتمر الأمن السيبراني الخليجي السابع بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، وذلك تقديرا لدوره الفاعل وجهوده المستمرة ضمن استراتيجية البنك لأمن المعلومات، والهادفة إلى مواكبة أحدث تطورات ومستجدات التطبيقات الأمنية المصممة لحماية بيانات ومعلومات العملاء، بأعلى المستويات.



وتسلم السويدان الجائزة نيابة عن KIB في حفل ضخم شهد حضور نخبة من الشخصيات والفعاليات وممثلي المؤسسات الإقليمية في دبي.



وفي هذه المناسبة، أعرب باسل السويدان عن فخره وسعادته بهذه الجائزة المشرفة، قائلا: «تجسد هذه الجائزة تميز KIB الدائم من حيث تبني وتطوير سياسات الأمن المصرفي على نحو دوري، منذ تأسيسه، والالتزام بالمعايير الدولية لأمن المعلومات، إلى جانب السعي الدؤوب إلى الحفاظ على تطبيق أفضل الإجراءات الأمنية في كل معاملاتنا من خلال اتباع نهج شامل يضمن خصوصية المعلومات المصرفية»، لافتا إلى أن هذه الجائزة تعزز ريادة إدارة أمن المعلومات في KIB، وتؤكد من جديد نجاح البنك بالارتقاء بتجربة عملائه وتلبية تطلعاتهم للحصول على خدمة مصرفية آمنة وسرية.