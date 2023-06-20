عبدالحميد الخطيب



أعربت الفنان القديرة حياة الفهد في تصريح لـ «الأنباء» عن سعادتها البالغة لاختيارها للتكريم في الدورة الاولى لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، وقالت: سعادتي كبيرة بهذا التكريم الذي يحمل معاني التقدير لمشوار فني طويل حاولت من خلاله تقديم أعمال فيها رسالة ومضمون مفيد للجمهور، وسعادتي أكثر لأنني أمثل بلدي الكويت في هذا المحفل الفني الدولي.



وكان الكاتب الصحافي أيمن الحكيم، رئيس المهرجان، قد أعلن عن تكريم أم سوزان بالدورة الأولى المزمع إقامتها في الفترة من 15 حتى 20 يوليو المقبل، نظرا لمشوارها الطويل كممثلة، ولما تمتلكه من رصيد في كتابة الأعمال الدرامية.



وقالت الفهد في هذا الصدد: من الجميل ان يكون اسمي مقترنا بأول دورة للمهرجان، لأنها ستظل في الذاكرة دائما، وأن اكون بجانب نخبة من النجوم المتميزين الذين يستحقون التكريم لما قدموه للفن العربي.



ويكرم المهرجان بجانب الفنانة القديرة حياة الفهد الفنانة القديرة بوسي، كما يقيم احتفالية خاصة بالفنان عادل إمام، بمناسبة مرور ستين عاما على بداية عمله السينمائي، إضافة لاحتفالية خاصة بمناسبة مرور خمسين عاما على رحيل الأديب طه حسين، ويهتم المهرجان بالسينما العربية، وتنظمه مؤسسة إبداع للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتضم اللجنة العليا له كلا من: الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي والفنانة هند صبري والسينارست مدحت العدل والمنتج يوسف العميري وم.أسامة الشيخ، كذلك المخرج خيري بشارة، والسيناريست بشير الديك، والكاتب محمد سلماوي.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة حياة الفهد مسلسل «قرة عينك» الذي عرض في رمضان الماضي، وهو تأليف: الكاتب علي شمس، إخراج: سعود بوعبيد، وشاركها في البطولة: سعاد علي، شيماء علي، بثينة الرئيسي، محمد الدوسري، ريم عبدالله، عبدالعزيز النصار، سعود بوشهري، شيماء سليمان، حسين الحداد، عبدالرحمن الفهد، أنوار السبيعي، ريان دشتي، وغيرهم، وتناول العمل قصة سيدة تدعى «كلثم» سجنت ظلما وتجد الحياة مختلفة بعد خروجها.