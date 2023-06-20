

سماح جمال



أعرب الفنان يوسف العماني لـ «الأنباء» عن سعادته باختياره الوجه الإعلاني لمجلة «مازال» الجزائرية بالإضافة إلى تكريمه في مهرجان «جميلة العربي». وقال: هذا التكريم الذي حصلت عليه من قبلهم كوني الفنان الخليجي الذي يعتبرونه سفيرا للأغنية الجزائرية في الخليج، بالإضافة إلى اتقاني غناء الأغاني المغربية، وحالة التأثر التي تكونت لدي تجاه هذه اللهجة الغنائية والفن الجميل كانت بدايتها بحبي للفنان التونسي الرائع لطفي بوشناق.



وصرح العماني بأنه هناك حالة من الخلط لدى البعض حول أغنية «قلبي معذب»، فقال موضحا: الأغنية هي من كلماتي وألحاني وليست من التراث، ولكن البعض اختلط عليه الأمر وبدأ بغنائها على اعتبار أنها من التراث المغربي.



وعن أعماله الجديدة، قال: أستعد لطرح أغنية في عيد الأضحى لأصحاب الهمم، وهي من كلمات الشاعر الإماراتي أحمد الدبوس وألحاني وغنائي، ومن خلالها نريد إيصال رسالة أننا نتعلم منهم الصبر والإبداع، كما أجهز لطرح أغنية «عفيه علي» من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي وألحان حمد الخضر، أغنية «راح اتغير» من كلمات الشاعر الإماراتي أحمد الدبوس والتي تتناول قضية اجتماعية حول بعض أنواع الأقارب الذين يمكن وصفهم بالمقولة الشهيرة «الأقارب عقارب»، بالإضافة إلى تجهيز لأغنية ستكون «ديو» يجمعني مع الفنان سليمان الشلال، وهي من ألحاني وكلمات علي الشيخ اسمها «عاشر من تعاشر» ولها ستايل غنائي خاص هندي.



وحول تعاونه الجديدة في الفترة المقبلة، قال: هناك تحضيرات مع الفنان ميريام فارس التي جمعتني بها نجاحات كثيرة، وهناك عمل مع الفنان مشعل ميامي من كلماتي وألحان ضاري المسيليم.



ولفت العماني إلى أنه يفكر في التوجه في الفترة القادمة إلى الأغاني المصرية ولكن بطريقة مختلفة بعيدة عن «الايفيه» وبطريقة مختلفة، وأنه حاليا يعمل على إتقان اللهجة المصرية أكثر.