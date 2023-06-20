

يحيى حميدان



يبدأ فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته الرسمية خلال عطلة عيد الأضحى استعدادا للموسم الجديد الذي سيستهله بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية المقرر إقامتها في السعودية بنظام التجمع أواخر يوليو المقبل. وتقرر أن يغادر «الأبيض» إلى تركيا لإقامة معسكره التدريبي، بعد ان كان مقررا اقامته في صربيا، وذلك بعد أيام معدودة من انطلاق التدريبات تحت قيادة المدرب الصربي بوريس بونياك، وذلك للوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل التوجه الى السعودية لخوض غمار البطولة، والتي سيواجه خلالها فرق الوحدة الاماراتي وشباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي ضمن المجموعة الرابعة.



ولاتزال إدارة الكويت بانتظار الموعد الرسمي لانطلاق كأس الملك سلمان ومواعيد المباريات لعدم تأكيد هذا الأمر من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث أعلن مسبقا عن انطلاقها في 20 يوليو، قبل أن تخرج تسريبات حول رغبته في تأجيل البداية لمدة 7 أيام. وسيلتحق لاعبو «الأبيض» الدوليون، المنضمون لصفوف المنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، بالفريق الكويتاوي في معسكره بشكل مباشر.