

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب اليوم مشواره في كأس العالم للشباب، عندما يلتقي نظيره البرتغالي في الـ 12 ظهرا، وذلك في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثالثة، والتي تقام منافساتها في مدينة هانوفر الألمانية، على ان يلعب «الأزرق» في 9:30 مساء غد مع البرازيل في ثاني مبارياته المونديالية، ويختتم مباريات الدور التمهيدي مساء الجمعة بلقاء يجمعه مع منتخب كوستاريكا، وتقام البطولة في ألمانيا واليونان وتستمر منافساتها حتى 3 يوليو المقبل. وفي بقية مباريات اليوم، يلعب المغرب مع ايسلندا، ومصر مع كوريا، والبحرين مع السويد والسعودية مع اليونان وليبيا مع ألمانيا وأخيرا تونس مع الجزائر.



ويشارك منتخبنا الوطني ليد الشباب، في المونديال بنسخته الـ 24 بوفد يترأسه نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري، ويضم عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي، ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي أبوالمجد، ومساعده الوطني فيصل صيوان، والمعد البدني عصام اللحياني، وأخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول، إلى جانب 22 لاعبا.



وتحضر «الأزرق» لكأس العالم، بإقامة معسكر خارجي في اليونان، لعب خلاله 3 مباريات تجريبية، ثم دخل في المرحلة الثانية بمعسكر داخلي في مجمع أرينا مول على نفقة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد الشحومي، قبل إقامة المرحلة الثالثة والأخيرة عبر إقامة معسكر خارجي في سلوفينيا.



من جانب آخر، يختتم فريق القرين للسيدات، مباريات بطولة الأندية الآسيوية للسيدات بنسختها السادسة، والمقامة في مدينة ألماتا الكازاخستانية، حيث يلتقي اليوم فريق أوزبكستان، ويلعب أيضا بالجولة الأخيرة من البطولة، تي سبورت الهندي مع كايسر الكازاخستاني، وجلايدرز الكوري مع شاناراك الكازاخستاني.