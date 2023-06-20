

اعتمدت الجمعية العمومية لنادي سلوى الصباح الرياضي أول من أمس التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية 2022-2023، وذلك خلال اجتماع العمومية في مقر النادي بحضور عدد كبير من عضوات العمومية. وترأس اجتماع العمومية، رئيس مجلس إدارة النادي الشيخة نعيمة الأحمد، بحضور نائلة العلي نائب الرئيس وم.رشا الصايغ أمين السر وسعاد صادق أمين الصندوق، إلى جانب أمين السر المساعد خلود باقر وأمين الصندوق المساعد جيهان الشطي. وشهد اجتماع العمومية عرض أهم وأبرز إنجازات فرق النادي من قبل الشيخة نعيمة الأحمد، والتي أشارت إلى أن الموسم المنتهي كان حافلا بالمشاركات المحلية والخارجية. وشهد خلاله تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت بها اللاعبات بدعم كبير من قبل مجلس إدارة النادي. وأشادت الأحمد بالحضور الكبير لعضوات الجمعية العمومية وحرصهن على متابعة نشاط وأعمال النادي، كما شكرتهن على تجديد الثقة بمجلس الإدارة الذي يستمد قوته من الجمعية العمومية، من أجل مواصلة مسيرة النجاح والتفوق لنادي سلوى الصباح.



وقالت الأحمد: «شهد الموسم الماضي الكثير من الإنجازات للنادي منها تحقيق فريق الطائرة الأول بطولة الدوري العام للموسم الثالث على التوالي إلى جانب بطولة السوبر والكأس». بدورهم، أشاد أعضاء الجمعية العمومية للنادي بالدعم الكبير واللامحدود لمجلس الإدارة برئاسة الشيخة نعيمة الأحمد، وثقتهم بمواصلة الإدارة تطوير الرياضة النسائية وكل فرق النادي لحصد المزيد من البطولات.