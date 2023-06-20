مبارك الخالدي



يجري منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الرئيسي عصر اليوم بمحل إقامته في مدينة بنغلور الهندية استعدادا لمواجهة منتخب نيبال غدا الأربعاء في أولى مواجهات المنتخب ببطولة اتحاد جنوب آسيا في الفترة من 21 الجاري حتى 4 يوليو المقبل.



وكان الأزرق قد أجرى تدريبا خفيفا أمس، حيث آثر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو منح اللاعبين مزيدا من الراحة جراء الرحلة المرهقة والطويلة من القاهرة إلى بنغلور.



وفي هذا الإطار قال مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى، إن الأزرق وصل الى الهند فجر الأحد للمشاركة في بطولة اتحاد جنوب آسيا. وأوضح ان الثلاثي فيصل زايد وعبدالرحمن المجدلي وفهد الهاجري باتوا خارج حسابات الجهاز الفني وقائمة الأزرق التي ستشارك في البطولة، مشيرا الى ان زايد يعاني من إصابة فيما يغيب الهاجري لظروف خاصة، في حين يغيب المجدلي لأداء مناسك الحج.



وقال ان الجهاز الفني قرر استدعاء الحارس عبدالرحمن كميل ليكون ضمن قائمة اللاعبين في البطولة، ومن المتوقع ان يشمل تدريب اليوم خطة اللعب المطلوبة امام منتخب نيبال والحرص على تعزيز ثقافة الفوز لدى اللاعبين والعبور الى الدور نصف النهائي من البطولة.



وبحسب قرعة البطولة، تضم مجموعة الأزرق منتخبات باكستان والهند ونيبال، وتضم المجموعة الثانية منتخبات لبنان والمالديف وبوتان وبنغلاديش، إذ من المقرر أن يلعب الأزرق مع باكستان السبت المقبل 24 الجاري، ويختتم مواجهات الدور الأول يوم الثلاثاء 27 الجاري.



ويتطلع الجهازان الفني والإداري لتحقيق مزيد من المكاسب الفنية التي تضاف إلى النتائج المتميزة لمعسكر القاهرة إثر مشاركته في البطولة الحالية، وهي المرحلة الثانية لبرنامج الاعداد الأزرق لخوض التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم في اميركا وكندا والمكسيك 2026، وكأس العالم 2027 في السعودية.



وفي جانب آخر، يواصل منتخبنا الأولمبي تدريباته المعتادة اليوم في مقر إقامته بمعسكره في سلوفينيا، حيث من المقرر أن يشمل التدريب حصة للاستشفاء تتبعها محاضرة فنية للجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايمليو بيكسي تتناول النقاط السلبية والإيجابية للقاء المنتخب الودي مع منتخب ايرلندا مساء أمس.



ومن المقرر أن يختتم الأزرق معسكره السلوفيني غدا ليعود الى البلاد تحضيرا لخوض المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي أغسطس المقبل. ويستعد «الأولمبي» لاستضافة منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024 وأولمبياد باريس.