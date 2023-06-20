هادي العنزي



اقترب الشيخ د.طلال الفهد من استعادة رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي للكويت، بعد فترة مؤقتة للهندي راجا راندير سينغ، الذي تولى رئاسة «الأولمبي الآسيوي» وفقا للمادة (20.3) من دستور المجلس الأولمبي، ولكونه في المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي وكبار نواب الرئيس المنتخبين، وستقام انتخابات المجلس الأولمبي في 8 يوليو المقبل في العاصمة التايلندية بانكوك.



ويحظى د.الفهد بدعم الكثير من اللجان الأولمبية الآسيوية، نظرا للعلاقات الوطيدة التي تربطه مع العديد من القيادات الرياضية الآسيوية، وكذلك للدعم الكبير الذي يلقاه من اللجنة الأولمبية الكويتية، واللجان الأولمبية الخليجية والعربية.



وقد قدمت اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر دعمها الكامل للشيخ د. طلال الفهد في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي القادمة، وذلك في كتاب رسمي أرسلته إلى اللجان الأولمبية الآسيوية تطلب فيه تقديم الدعم لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية السابق الشيخ د.طلال الفهد في الانتخابات المقبلة.



كما خاطبت اللجنة الأولمبية الكويتية في كتاب رسمي آخر، القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا سينغ، تطلب فيه سحب دعمها للمرشح حسين المسلم، وذلك بناء على اجتماع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية عقد بتاريخ 17 الجاري.



وقد شغل الشيخ د.طلال الفهد العديد من المناصب القيادية الرياضية، ويتمتع بخبرات إدارية زاخرة، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة نادي القادسية خلال الفترة من 1997 حتى عام 2009، وقد وسمت الجماهير فترة رئاسته للنادي بـ «الذهبية» نظرا لكثرة الإنجازات التي حققتها فرق النادي في مختلف الألعاب، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال الفترة 2010 حتى عام 2016، وتمكن الأزرق خلالها من التتويج بلقب «خليجي 20» التي جرت منافساتها في اليمن عام 2010، كما شغل عضوية المكتب التنفيذي، وترأس لجنة القوانين في المجلس الأولمبي الآسيوي في فترة سابقة.



وتنتظر الشيخ طلال الفهد العديد من الملفات مثل دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 بمدينة هانغزو في الصين التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي، ولكنها تأجلت إلى سبتمبر المقبل. وكذلك دورة الألعاب الشاطئية في مدينة بالي بإندونيسيا من 5 إلى 12 أغسطس المقبل، وبطولة آسيا للصالات المغلقة في بانكوك من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل.