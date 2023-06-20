أعلنت الهيئة العامة للشباب أمس الاثنين عن مشاركتها ضمن بعثة الحج الكويتية لهذا العام عبر عدد من الشباب الكويتي من فريق الجوالة التابع للهيئة لتقديم المساعدة للحجاج الكويتيين.



وذكرت الهيئة في بيان صحافي ان الوفد الشبابي المشارك الذي يرأسه عبدالله العدواني سيعمل بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي البعثة على خدمة الحجاج الكويتيين مع حملاتهم في تفويج الحجاج لاسيما في ركن عرفة الأعظم ومشعري منى ومزدلفة. وأوضحت ان الوفد سيعقد اجتماعات دورية ومتواصلة فور وصولهم إلى مكة لضمان القيام بأعمالهم على أكمل وجه، كما سيحرص على استخدام الوسائل التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة للحجاج.



واشارت الهيئة إلى ان مثل هذه المناسبات المهمة تعد فرصة لتبادل الخبرات وعكس الصورة الإيجابية للشباب الكويتي المحب للأعمال التطوعية والإنسانية.



وأكدت حرصها على مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالشباب لتحقيق تطلعاتهم وتمكينهم من الإسهام بعجلة التنمية بالبلاد تعزيزا لدورها في إعلاء مبادئ العمل التطوعي.