قالت سفارتنا لدى اليابان ان الكويت وطوكيو تواصلا الى اتفاق يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الديبلوماسية والخاصة في كلا البلدين من تأشيرة الدخول. وذكرت السفارة في بيان تلقته «كونا» أمس ان السفير سامي الزمانان ومساعد وزير الخارجية الياباني مدير عام إدارة شؤون الشرق الاوسط وافريقيا السفير كانسوكي ناغاوكا تبادلا المذكرات الرسمية بهذا الشأن.



وأضافت في هذا السياق ان هذا الاتفاق سيفعل بعد ثلاثة اشهر من دخوله حيز التنفيذ، واصفة اياه بأنه «انجاز مهم» على مستوى العلاقات الثنائية ويشكل خطوة أولى باتجاه العمل على اعفاء حملة الجوازات الكويتية العادية من تأشيرة الدخول الى اليابان على ان يكتمل الاتفاق في المستقبل القريب.