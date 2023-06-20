بداح العنزي



أوصت لجنة حولي خلال اجتماعها امس بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص أرض للغرض الخدمي. كما أحالت الرد على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة في منطقة سلوى والرميثية والسالمية، وردا آخر على سؤال العضو بشأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى إلى الجلسة الرئيسية. وقال رئيس اللجنة ناصر الجدعان إنه تمت الموافقة على طلب احدى الشركات إضافة مساحة 48م2 من أملاك الدولة لإحدى القسائم بمنطقة حولي قطعة 109. وأضاف الجدعان أن اللجنة أحالت طلب تعديل في حدود الإضافة البالغ المقرة بموجب قرار المجلس البلدي لاحدى القسائم بمنطقة السالمية قطعة 7 المركز الإداري والتجاري 1 سابقا في منطقة السالمية إلى الجهاز التنفيذي، كما تمت إحالة كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن ممارسة أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة حولي إلى الجهاز التنفيذي.



وذكر أن اللجنة أحالت كتاب محافظ محافظة حولي علي الأصفر بشأن بعض الموضوعات والقضايا الخاصة بمحافظة حولي إلى الجهاز التنفيذي، والاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث استدارة على شارع ناصر المبارك إلى الجهاز التنفيذي.