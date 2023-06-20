أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولات ميدانية في مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام في إطار الارتقاء بمستوى النظافة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل».



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة سعد الخرينج أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة وأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.



وأوضح الخرينج أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بمنطقتي جابر الأحمد والشويخ السكنية أسفرت عن تحرير 10 مخالفات لمحلات تجارية تقوم برمي المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها، وتم التنبيه على المحلات التجارية المجاورة بوضع المخلفات داخل الحاوية تفاديا للمخالفات المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى وضع 6 ملصقات تنبيه بإزالة السيارات تحت مظلات المدرسة خلال شكوى من المدرسة، وتمت إزالة السيارات من أصحابها قبل انتهاء المدة المحددة.