عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان في تعميم أصدره، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، عن تعطيل العمل بجميع جهات الوزارة والإدارات التابعة لها اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى الأحد ٢ يوليو بحيث يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو عطلة الوقوف بعرفات، وتكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة ٢٨و ٢٩و٣٠ يونيو عطلة عيد الأضحى المبارك، وتعتبر هذه الأيام عطلة رسمية، فيما سيكون يوم الأحد ٢ يوليو يوم راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 3 يوليو، وعلى جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.