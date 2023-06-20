أُعلن عن تعيين الشيخ د. يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام 1444هـ، وتعيين الشيخ د.ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إماما احتياطيا، وذلك بعد صدور الموافقة السامية الكريمة بهذا الشأن بحسب ما أوردت «العربية.نت» أمس.



وشغل الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد منصب أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، ومحاضرا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1415هـ..



كما شغل منصب وكيل قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 ـ 1419هـ، وأستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1419هـ ، ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 ـ 1425هـ، وأستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1427هـ.. وللشيخ د.يوسف بن محمد بن سعيد مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها، إذ عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس بدورات الأئمة والخطباء.