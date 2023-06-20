أفادت تقارير صحافية بأن المفاوضات بين السلطة في دمشق وما تسمى «الادارة الذاتية» التي أعلنها الأكراد من طرف واحد شمال شرق سورية، توقفت بشكل نهائي بعد أن باءت بالفشل نتيجة ضغوطات وتدخلات من دول الجوار.



ونقل موقع «باسنيوز» الكردي عن مصدر مقرب من حزب «الاتحاد الديموقراطي» الواجهة السياسية للادارة الذاتية، قوله إن حكومة دمشق رفضت بشكل قطعي القبول بمقترحات الحزب المتعلقة بشرعنة «الإدارة الذاتية» وميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وقوات الأمن الداخلي «الآسايش» بأي شكل من أشكال.



وأشار المصدر إلى أن حكومة دمشق دعت أيضا إلى تسليم كل المناطق التي تسيطر عليها «قسد» من دون أي شروط، مؤكدا أن «الادارة الذاتية» قدمت تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع دمشق يرضي الطرفين.



ولفت المصدر إلى أن روسيا لم تول أي اهتمام للمقترحات الكردية ولم تقم بدورها كوسيط بين الجانبين، مشيرا إلى أن سلطات دمشق تعتبر نفسها منتصرة ويجب أن تستعيد السيطرة على جميع المناطق التي تسيطر عليها «قسد».



ورأى أن «دمشق تراهن على انسحاب القوات الأميركية من سورية وتسلم المنطقة مجددا ومن دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان».