بيروت - منصور شعبان

دعا «لقاء سيدة الجبل» اللبنانيين واللبنانيات وأصدقاءهم في العالم العربي ودول العالم أجمع «إلى الاستعداد لمواجهة سياسية طويلة الأمد، ما دام حزب الله مصرا على تقويض الدولة وفرض دولة بشروطه الخاصة خارج الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني».

وحذر اللقاء، عقب اجتماعه و«المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»، في بيان مشترك، «من نقل أزمة انتخاب رئيس للجمهورية إلى أزمة نظام سياسي».

وناشد البيان: «المملكة العربية السعودية والدولة الفرنسية مساعدة لبنان الفاقد قراره الحر، في تشكيل حاضنة دولية وعربية، من أجل إنقاذ بلادنا لاسيما من أزمة وقوعها تحت احتلال خارجي يرتدي قناعا محليا، طائفيا ومذهبيا».

وإذ استنكر المجتمعون «الحملة الموجهة لتشويه صورة المرشح الرئاسي جهاد أزعور، والذي يشكل في موقعه الدولي مفخرة للبنان»، فإنهم دعوا «القوى السياسية إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت تماشيا مع المسارات الإقليمية والدولية التي تسير في هذا الاتجاه، وإلا فإن لبنان سيواجه مصيرا مجهولا يهدد وحدة الدولة والعيش المشترك بين اللبنانيين».

وأكد «اللقاء» و«المجلس الوطني»، أنه «لا خلاص لجماعة دون أخرى ولفريق دون آخر، الحل هو للجميع وبالجميع ديموقراطيا من خلال تطبيق الدستور والطائف وقرارات الشرعية الدولية 1701و1680و1559».