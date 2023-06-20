عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن آلية وتوصيات للادارات المدرسية بشأن تركيب وتحديد مواقع أجهزة البصمة والتي من المقرر تطبيقها في العام الدراسي المقبل. وقالت الوزارة في الكتاب الذي تلقت "الأنباء "نسخة منه، انه يتم تحديد مواقع أجهزة البصـمة بالتعاون بين مدراء ومديرات المدارس والمتعهد والتنسيق مع إدارة نظم المعلومات وتكون جميع الأجهزة في موقع واحد و سهل الوصول إليه للمكلفين باستخدام أجهزة البصمة، على ان تكون المسافة بين الأجهزة لا تقل عن مترين (2 متر)، ومساحة كافية لوقوف الموظفين للقيام بإثبات الحضور أو الانصراف لا تقل عن (3 امتار) ثلاثة أمتار.



ولا يجوز تخصيص أحد الأجهزة لجهة معنية او شخص محدد بل يجب ان تكون جميع الأجهزة في موقع يتناسب مع سهولة الوصول إليه من قبل جميع العاملين المكلفين بالبصمة، ويفضل أن تكون أجهزة البصمة في نطاق كاميرات المراقبة الموجودة في المدارس لزيادة الأمن والتحكم فيما يختص بعدم العبث أو اتلاف أجهزة البصمة.