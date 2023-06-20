حنان عبد المعبود

نظم معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حملة توعوية في مكتب تكريم الشهداء وأسرهم «مبنى مكتب الشهيد»، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية للموظفين.



وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان، ان المعهد شارك من خلال عيادته المتنقلة المجهزة طبيا بإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية بالإضافة الى العديد من الخدمات الطبية، وذلك إيمانا بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية حول مرض السكري للإسهام في الوقاية من المرض ومضاعفاته، والذي يشكل عبئا كبيرا على المريض وذويه والمنظومة الصحية.



وأضاف العريان: قدم الفريق الطبي المختص المشارك استشارات طبية عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت حول النواحي الصحية المتنوعة، وتم توزيع كتيبات حول موضوعات حيوية تثقيفية كالسكري والحج، والتمارين الرياضية، وتعديل جرعات الأنسولين ومطويات حول تطبيق دسمان سويتش «DasmanSwitch»، وهو التطبيق الصحي المجاني للهواتف الذكية لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية أفضل عند التسوق من خلال توفير معلومات صحية مبسطة عن المنتجات الغذائية المعبأة، واقتراح بدائل أكثر صحة بمجرد مسح الرمز الشريطي للمنتج.



وبين أن تنظيم المعهد لهذه الحملات التوعوية الهادفة ينبع من إيمانه برسالته في تعزيز الصحة العامة ونشر الوعي والوقاية من مرض السكري بين كل أفراد المجتمع.