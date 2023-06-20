أعلنت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عن إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة الضباط الدفعة 48 السبت المقبل الموافق 2023/6/24 في ميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك في تمام الساعة 6 مساء، حيث سيتم إرسال تصريح الدخول للمتقدمين لدخول القرعة العلنية من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)، مع ضرورة إحضار التصريح للدخول للميدان.



‏وقالت وزارة الداخلية، انه سيتم بث القرعة العلنية بشكل مباشر على حساب وزارة الداخلية الرسمي وبحضور الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وجمعية الشفافية الكويتية ووسائل الإعلام، وذلك ترسيخاً لنهج الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.