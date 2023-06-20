أشاد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بخدمات إدارة رعاية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وحرصها على مراقبة دور الرعاية المختلفة والتزامها بمعايير حقوق الإنسان.

وقالت عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان منى العطية لـ «كونا» خلال زيارة وفد من الديوان لإدارة الرعاية إن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع في مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية إعمالا لما جاء به قانون إنشاء الديوان رقم 67 لسنة 2015.



وأضافت العطية أن الوفد التقى خلال زيارته دار رعاية الأحداث بقسمي الفتيان والفتيات ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاما للاطلاع مباشرة من النزلاء حول طبيعة الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة المختلفة ومدى جودة خدمات الإعاشة المقدمة لهم.



وأوضحت أن الوفد تعرف على طبيعة الأنشطة المهنية والتأهيلية التي توفرها الإدارة من ورش النجارة والطباعة والميكانيكا والحاسب الآلي والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تشمل كرة القدم والتنس وغيرها علاوة على بعض الأنشطة المخصصة للفتيات في مجال الخياطة والرسم وتنسيق الزهور، إلى جانب الأنشطة الثقافية في مجال القراءة والمكتبة إلى جانب اطلاعهم على دار الإرشاد الديني المناط بتأهيل النزلاء وإدماجهم في بيئة اجتماعية مهيئة.



وذكرت أن دار الرعاية الاجتماعية تتضمن مدرسة نظامية تابعة لوزارة التربية ومجهزة بكوادر إدارية وتعليمية لاستكمال التعليم النظامي للأحداث النزلاء، كما أن الوفد عقد اجتماعات مع مدير إدارة رعاية الأحداث د.جاسم الكندري الذي أفاد بأن إجمالي عدد النزلاء يبلغ 39 نزيلا ونزيلة والإدارة تعتزم الانتقال إلى مبنى جديد لتقديم خدمات وأنشطة مختلفة.



وأشارت العطية إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان رفع توصيات وملاحظات بهدف رفع كفاءة مستوى الرعاية وتوفير بيئة آمنة للموظفين والنزلاء وفق ما نصت عليه حقوق الإنسان.