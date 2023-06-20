نظم معهد دسمان للسكري، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرا حملة توعوية في مكتب تكريم الشهداء وأسرهم «مبنى مكتب الشهيد»، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لموظفي مكتب الشهيد.

وبهذه المناسبة، أفاد طارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والاعلام في معهد دسمان للسكري، بأن المعهد شارك من خلال عيادته المتنقلة المجهزة طبيا بإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية بالإضافة الى العديد غيرها من الخدمات، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية حول مرض السكري للإسهام في الوقاية من هذا المرض ومضاعفاته الذي يشكل عبئا كبيرا على كل من المريض وذويه وكذلك المنظومة الصحية، كما قدم الفريق الطبي المختص المشارك استشارات طبية عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت حول النواحي الصحية المتنوعة.

بالإضافة الى ما تقدم، تم توزيع كتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالسكري والحج، والتمارين الرياضية، وتعديل جرعات الأنسولين ومطويات حول تطبيق دسمان سويتش (DasmanSwitch)، وهو تطبيق صحي مجاني للهواتف المحمولة لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية أفضل عند التسوق من خلال توفير معلومات صحية مبسطة عن المنتجات الغذائية المعبأة، واقتراح بدائل أكثر صحة بمجرد مسح الرمز الشريطي للمنتج.

وينبع تنظيم المعهد لهذه الحملات التوعوية الهادفة، من إيمانه برسالته في تعزيز الصحة العامة ونشر الوعي والوقاية من مرض السكري بين جميع أفراد المجتمع.