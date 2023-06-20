تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي هنأه فيه بمناسبة توليه مهام منصبه الوزاري الجديد.

بدوره، عبر الشيخ أحمد الفهد عن بالغ شكره وتقديره على هذا الاتصال، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة، والروابط الأخوية المتينة، التي تجمع الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.