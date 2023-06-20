قال مركز العجيري العلمي إن الكويت تشهد غداً الأربعاء أطول ساعات النهار وبداية المنقلب الصيفي الذي سيبدأ عند الساعة 05.58 مساء.

وأوضح المركز في بيان أن موعد حدوث المنقلب الصيفي سيتزامن مع طول ساعات النهار الذي سيبلغ 14 ساعة بينما يشهد الليل قصرا في ساعاته.

وأضاف أن الشمس تشرق غداً الأربعاء في الساعة 04.49 صباحا ويكون غروبها في الساعة 06.50 مساء.

وبين أن حركة الشمس تنقلب عند حدوث المنقلب الصيفي فترتفع إلى عنان السماء جهة الشمال في مدار السرطان فيسطع ضوؤها وينتج عن تلك الحركة القصر في الليل والطول في النهار.