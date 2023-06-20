السعيدي: فريق الخدمات الإدارية يوفر جميع احتياجات لجان وفرق بعثة الحج الكويتية

المنيفي: وصول وفود «الداخلية» وهيئة الغذاء و«الهلال الأحمر» و«الجوالة»

أسامة أبو السعود

أكد نائب رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري أن طلائع حجاج الكويت ستبدأ بالتوافد إلى مكة المكرمة غدا الأربعاء، وذلك من خلال 53 حملة، وكانت حملة كويتية واحدة وصلت إلى المدينة المنورة الاثنين الماضي الموافق 1 ذي الحجة، مشيرا إلى أن يوم 7 ذي الحجة الموافق 25 الجاري سيكون آخر يوم لوصول جميع الحملات الكويتية إلى الأراضي المقدسة.

جاء ذلك خلال وصول المطيري مساء أمس الإثنين إلى مقر البعثة في حي النسيم بمكة المكرمة بعد أن أدى مناسك العمرة، وكان في استقباله رئيس فريق الخدمات الإدارية محمد شباب السعيدي ورئيس اللجنة الإعلامية زيد المنيفي وأعضاء لجان وفرق البعثة.

وقد أشاد المطيري بجهود جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية الذين استعدوا لهذه المرحلة قبل ستة أشهر تقريبا، حيث تم فتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج للموسم الحالي 1444هـ في 29 يناير الماضي، وتم الإعلان عن قبول 8 آلاف كويتي بفترة طويلة في الأول من مارس الماضي خلال تنظيم معرض الحج والعمرة الرابع.

وأوضح: أما فيما يتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية فبعد أن تم توفير 1000 مقعد لهم لأداء مناسك الحج في هذا العام، وذلك بالتعاون مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، تم خلال 48 ساعة تسجيلهم إلكترونيا وقبول من تنطبق عليهم الشروط، كما تم الحصول على التأشيرات الخاصة بهم من سفارة المملكة العربية السعودية خلال 24 ساعة فقط.

وأردف قائلا: إن كل هذه الجهود التي بذلت والنتائج التي تحققت وراءها رجال عملوا بجد واجتهاد خلال الأيام الماضية بعد أن واصلوا الليل بالنهار، وهذا يؤكد أن بعثة الحج الكويتية باتت تمتلك الخبرات الكبيرة التي تمكنها من تجاوز أصعب الظروف.

فريق الخدمات الإدارية

من جهة أخرى، ذكر رئيس فريق الخدمات الإدارية في بعثة الحج الكويتية محمد السعيدي أن الفريق يعمل ليل نهار لاستكمال استعدادات لجان وفرق البعثة قبل وصول حجاج الكويت إلى الأراضي المقدسة من خلال توفير جميع الاحتياحات المساندة لتلك الفرق واللجان.

وقال السعيدي: إن الفريق يتألف من أربع لجان هي: لجنة الدعم الفني، ولجنة العلاقات العامة، ولجنة النقليات، إضافة إلى لجنة متابعة عقود الحملات، مشيرا إلى أن جميع هذه اللجان باشرت عملها فور وصولها إلى مقر البعثة في مكة المكرمة، وسوف تعمل على توفير جميع احتياجات فرق ولجان البعثة حتى تتمكن من خدمة حجاج الكويت على أكمل وجه.

اللجنة الإعلامية

من جانب آخر، قال رئيس اللجنة الاعلامية في بعثة الحج الكويتية زيد المنيفي: إن وفود وزارة الداخلية وهيئة الشباب «الجوالة»، وهيئة الغذاء والتغذية، وجمعية الهلال الأحمر الكويتية وصلت أمس الإثنين، وبذلك تكتمل جميع وفود بعثة الحج الكويتية، وسبقهم قبل ذلك وصول مرشد عام البعثة الشيخ فيحان الجرمان.

وتابع: إن اللجنة الإعلامية حددت خطتها التي ستسير عليها خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ، مشيدا بجهود وفد وزارة الإعلام الذي أبدى تعاونا كبيرا مع اللجنة الإعلامية والعمل كفريق واحد من أجل المساهمة في إنجاح عمل البعثة.

وأشار إلى أن لجنة العلاقات العامة في البعثة حددت الرقم 0096599051691 من أجل التواصل عبر الواتساب مع الحجاج وتقديم كل ما يحتاجون إليه.