

أطعمة معينة مطبوخة في درجات حرارة عالية قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان!



تتسبب الحرارة عند الطهي في تلف الحمض النووي للطعام، وهو ضرر يمكن أن يؤثر بعد ذلك على المستهلك. ومن الثابت أن ما نأكله هو مساهم رئيسي في صحتنا ورفاهيتنا. ويمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من احتمالية الإصابة ببعض الحالات بينما يمكن لأخرى أن تخفضها.



ويعتقد العلماء الآن أن الطريقة المحددة التي نطبخ بها طعامنا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. واكتشف باحثون من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة سبب تسبب تناول الأطعمة المطبوخة بشكل متكرر في درجات حرارة عالية - مثل اللحوم الحمراء والأطباق المقلية - في حدوث المرض.



وفي دراسة نشرت في ACS Central Science، وجدوا أن مكونات الحمض النووي المشوه بالحرارة يمكن امتصاصها أثناء الهضم ودمجها في الحمض النووي للمستهلك. ويلحق هذا ضررا مباشرا بالحمض النووي للمستهلك، ما قد يؤدي إلى حدوث طفرات جينية قد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.



وفي بيان جامعي، قال كبير معدي الدراسة إيريك كول: «لقد أظهرنا أن الطهي يمكن أن يدمر الحمض النووي في الطعام، واكتشفنا أن استهلاك هذا الحمض النووي قد يكون مصدرا للمخاطر الجينية. البناء على هذه النتائج يمكن أن يغير حقا تصوراتنا عن إعداد الطعام وخياراته». وسيشمل أي طعام نأكله الحمض النووي للكائنات الحية، بنفس الطريقة التي تشمل الفيتامينات والمعادن والدهون والبروتينات والكربوهيدرات، على سبيل المثال. ستحتوي شريحة لحم البقر التي يبلغ وزنها 500 غرام على أكثر من غرام واحد من الحمض النووي للبقرة. ويشير هذا إلى أن تعرض الإنسان للحمض النووي الذي قد يتضرر بسبب الحرارة لا يستهان به بالمثل.

المصدر: «إكسبريس»