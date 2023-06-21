استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الدوحة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية البلاد.



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان إنه جرى، خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة.



كما عقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة البينية، وآخر مستجدات الاتفاق النووي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما جهود دعم الاستقرار في أفغانستان، وتطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية.



وأكد الجانبان ضرورة استمرار الحوار حول أمن واستقرار المنطقة، ودعم جميع الجهود التي من شأنها تعزيزه.