شردت الحرب المستعرة منذ شهرين في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 2.5 مليون سوداني، بين نازح ولاجئ، ولاسيما في دارفور حيث الشوارع ملأى بالجثث، بحسب ما قالت الأمم المتحدة امس.



وأوقعت المعارك الدائرة بين الجيش بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو أكثر من ألفي قتيل، وفقا لتقديرات يرى خبراء أنها أقل بكثير من الواقع.



واذا كان الهدوء يخيم حاليا على العاصمة الخرطوم، ففي الجنينة، المدينة الأكثر تضررا من الحرب والواقعة في إقليم دارفور والتي شهدت أعنف المعارك، تمتلئ الشوارع المهجورة بالجثث والمتاجر تعرضت للنهب.



وفي رسالة صوتية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي امس، قال دقلو المعروف بـ«حميدتي» إنه بسبب «الصراع بين المكونات القبلية في الجنينة أمرنا قواتنا هناك بعدم التدخل».



وأكد دقلو أن لديه «كل المعلومات حول عمليات التسليح التي تمت من قبل مخابرات الجيش، ولجميع الأطراف في الولاية، من أجل إشعال الفتنة».



ومنذ أيام يفر سكان الجنينة سيرا على القدمين في طوابير طويلة، حاملين معهم ما تيسر، على أمل الوصول إلى تشاد الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى الغرب.



ويقول هؤلاء الفارون من أتون المعارك إنهم يتعرضون لإطلاق نار ويتم تفتيشهم مرات عدة على الطريق.



وبحسب منظمة «أطباء بلا حدود» فإن «15 ألف سوداني، من بينهم قرابة 900 مصاب، فروا إلى مدينة آدريه في تشاد تحت وابل من النيران التي يطلقها الجيش وقوات الدعم السريع ومقاتلون قبليون ومدنيون مسلحون».



وقال منسق «أطباء بلا حدود» كونستانتينوس بسيكاكوس لدى عودته من مدينة آدريه «لقد اشتدت أعمال العنف، والناس يعيشون في خوف دائم من أن يتم استهدافهم».



وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف لاجئ سوداني موجودون الآن في تشاد.



وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد من أن النزاع «اكتسب الآن بعدا عرقيا» مع «هجمات على الهوية».



كذلك فإن الأمم المتحدة تتحدث عن احتمال وقوع «جرائم ضد الإنسانية».



وفي مختلف أنحاء السودان، بلغ عدد النازحين «مليوني شخص»، وفقا للمفوضية العليا للاجئين.



من جهتها، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني. وقالت إن «550 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة».



وبعد قرابة عشر هدن تم انتهاكها كلها، تنتهي الهدنة الحالية صباح اليوم الاربعاء.



من ناحيته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من أن السودان يمكن أن «يتحول سريعا إلى مكان للفوضى ما سيؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها».



في الاثناء، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان امس لطرفي الصراع في السودان أهمية التزام جميع الأطراف من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين.



وذكرت الخارجية السعودية أن الأمير فيصل أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف ايضا بـ«حميدتي».



وجدد بن فرحان دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.



وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.