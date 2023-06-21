يحتفظ النازحان السوريان محمد سمير محمد وأحمد غزال بمفاتيح البيوت التي نزحا منها كمصدر للأمل في أن يتحقق حلم العودة لها ذات يوم.



ونزح محمد وغزال خلال الحرب في سورية ويقيمان حاليا في مخيم حبة البركة قرب الحدود السورية التركية في شمال حلب.



ومازال الرجلان يحلمان بالبيوت التي غادراها مع أهلهما وباليوم الذي يمكنهما فيه العودة للاستمتاع بدفء التجمعات العائلية مجددا في قريتيهما.



ويقارن أحمد غزال أحواله المعيشية في المخيم، حيث يعيش في خيمة «أربعة بأربعة» تاركا داره التي وصفها بـ«القصر» فضلا عن بساتين الزيتون وكروم العنب، فيما هو الآن ينام في خيمة هي «مطبخ وهي غرفة نوم وغرفة سفرة وغرفة استقبال، وضع مأساوي الكل يعيشه».



وأضاف «أتمنى من كل قلبي الرجوع إلى القرية، إلى البيت.. طلعنا من عيشة عز إلى خيمة كلها ذل بذل بذل. معيشتنا لا تسر لا صديقا ولا عدوا ولا اي إنسان».



ويؤوي مخيم حبة البركة ما يزيد على 800 أسرة بما فيها من نساء وأطفال يعيشون في خيام مهترئة وظروف معيشية سيئة.



وتعاني الأسر من نقص الاحتياجات الإنسانية الأساسية وسوء الخدمات الصحية.



وشكا النازح محمد سمير محمد من صعوبة السكن والمأوى والأكل والشرب، وقال ان الحياة خارج بلدته غير مريحة «بلاد ليست بلادك، وأرض ليست أرضك، النزوح صعب جدا».



وأكد أن أمنيته الرجوع إلى بلدته وبيته وأرضه، بين أهله.