أطلقت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء مسابقتها لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته للضباط وضباط الصف والأفراد العاملين والمتقاعدين من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



وأعرب مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الوزارة العميد الركن بحري محمد العوضي في تصريح صحافي بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره للرعاية الكريمة للشيخ أحمد الفهد للمسابقة ودعمه وتشجيعه على مثل هذه المسابقات المباركة التي تشجع على حفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته.



وقال العوضي إن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ممثلة بفرع الشؤون الإسلامية والخدمة الاجتماعية تحرص دائما على إقامة مثل هذه المسابقات التي تهدف لبث روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم وبذل المزيد من الجهد والوقت لحفظه وتجويده واكتشاف الأصوات الحسنة في تلاوته لتشجيعها ومتابعتها.



من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة التي تنظمها مديرية التوجيه ممثلة بفرع الشؤون الإسلامية والخدمة الاجتماعية وتستمر يومين بدور الفرع والمشاركين واللجان المنظمة للمسابقة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وأكدوا أن مثل هذه المسابقات تغرس بالمشاركين الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة ليقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم مشيرين إلى أن على المتسابق أن يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآدابه وينهج منهجه الحق الذي يقربه إلى الله تعالى.