أعلن نادي تشلسي الإنجليزي تعاقده رسميا مع مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو قادما من لايبزيغ الألماني، وذلك بعقد لمدة ست سنوات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.



ونقل الموقع الرسمي للنادي اللندني عن نكونكو (25 عاما) قوله: «أنا سعيد للغاية للانضمام إلى تشلسي، بذلت جهود كبيرة لجلبي الى النادي وأنا أتطلع الى التعرف على مدربي وزملائي وإظهار لأنصار النادي ما أستطيع القيام به على أرضية الملعب».



وتابع «بعد أن لعبت في الدوري الفرنسي والدوري الألماني، أريد الآن اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز أحد أقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس جدا لهذا التحدي، وسأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشلسي». وأصدر تشلسي بيانا باسم المديرين الرياضيين في النادي وهما لورنس ستيوارت وبول وينستانلي قالا فيه «لقد أثبت كريستوفر أنه أحد أبرز اللاعبين المهاجمين في كرة القدم الأوروبية بالموسمين الأخيرين، وسيضيف الى الفريق النوعية، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز»، مضيفا: «لقد أظهر قدرته على أعلى المستويات في صفوف لايبزيغ ومنتخب فرنسا ونتطلع قدما لانضمامه إلينا مع زملائه استعدادا للموسم المقبل».