

أكد النجم كريستيانو رونالدو، انه «لن يتخلى أبدا» عن اللعب مع منتخب البرتغال، وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.



سجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما رقما قياسيا دوليا جديدا لدى الرجال، عندما خاض مباراته رقم 197 أمام ليشتنشتاين مارس الماضي.



وأضاف رونالدو، الهداف الدولي التاريخي بـ 122 هدفا، أنه «سيكون من الرائع أن أتوج مباراتي الدولية رقم 200 بهدف».



وتابع «أنا لا أطارد الأرقام القياسية، هي التي تلاحقني، أنا سعيد لأنها جزء من حافزي للاستمرار على أعلى مستوى مع الفريق».