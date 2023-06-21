صعدت تركيا استهدافها لقيادات الميليشيات الكردية في شمال سورية ما أسفر عنه مقتل نحو خمسة اشخاص بينهم قيادات. وقالت وسائل اعلام مقربة من قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، ان طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة تابعة لـ «قسد» تقل مسؤولين من «حزب العمال الكردستاني - PKK» و«الإدارة الذاتية» قرب قرية «تل شعير» على الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي والمالكية شرقي محافظة الحسكة، ما أسفر عنه مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.

ونقل موقع تلفزيون سوريا إن السيارة المستهدفة تعود إلى كابي شمعون، الرئيس المشترك لـ «مقاطعة القامشلي» في «الإدارة الذاتية»، وهو من المكون السرياني في الإدارة.

وأضافت أن «المسيرة» التركية استهدفت السيارة بثلاثة صواريخ، ما أسفر عنه إصابة «شمعون» ومقتل يسرى درويش - الرئيسة المشتركة لـ «مقاطعة القامشلي» - وليمان شويش، نائبة الرئاسة المشتركة، كذلك قتلت هفال ريحان مسؤولة «حزب العمال الكردستاني PKK» في الإشراف على إدارة مجلس المقاطعة، وسائق السيارة «فرات توما».

وبحسب المصادر، هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات تركية مسؤولا إداريا من المكون السرياني في «الإدارة الذاتية» العاملة بمناطق «قسد» شمال شرقي سورية.

من جهتها، قالت شبكة «نهر ميديا» المحلية، إن الاستهداف التركي أسفر عن مقتل يسرى درويش ونائبها كابي شمعون.

بموازاة ذلك، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أن الاستخبارات التركية «حيدت» في تل رفعت شمالي حلب القيادي في حزب «العمال الكردستاني» (PKK) و«وحدات حماية الشعب» (YPG) رضوان أولوغانا، المدرج على «النشرة الزرقاء» للمطلوبين، دون الإشارة إلى الاستهداف الذي وقع شرقي الحسكة.

وبحسب ما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية، فإن القتيل الملقب بـ «كاركر»، هو المسؤول عن منطقة شهباء بمدينة تل رفعت في محافظة حلب شمالي سورية.

وقالت الوكالة ان المستهدف متورط في جمع معلومات استخبارية وإعطاء تعليمات لعناصر إرهابية لاستهداف القوات التركية في سورية.