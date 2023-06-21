آلاء خليفة



تحت رعاية وبحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الدبيس، نظمت جامعة الكويت ممثلة بإدارة الأنشطة الرياضية في عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ملتقى «هوايتي» الذي بدأ أمس ويستمر اليوم على فترتين الصباحية من الـ10 صباحا حتى 1 مساء، والمسائية من الـ5 مساء حتى 8 مساء، في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأقيم هذا الملتقى بهدف توعية الشباب بأهمية الهواية المناسبة لشغل أوقات فراغهم فيما يفيدهم وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار، إلى جانب تعزيز التواجد المتميز للجامعة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.



وبهذا الصدد، أشار مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الدبيس الى أن هذا المعرض جمع بين القطاعين الحكومي والخاص عبر جهات تربوية وصحية ورياضية، مشددا على أهمية شغل وقت فراغ الشباب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكسب أخلاقيات وسلوكيات تؤثر إيجابا على المجتمع والقضاء على الآفات الضارة من ضمنها المخدرات، منوها بأن من خلال هذا المعرض تساهم جامعة الكويت في منعها.