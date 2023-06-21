قالت الإدارة العامة للطيران المدني أمس إنه سيتم تشغيل 75 رحلة خلال موسم الحج الحالي لنقل 9 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام.



وأكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي في تصريح لـ «كونا» استعدادات الإدارة لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والأوقاف والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.



وأضاف العتيبي أن أول رحلة ستنطلق إلى المملكة العربية السعودية لأداء موسم الحج ستكون يوم الجمعة المقبل الموافق 23 الجاري، وسيتم نقل حجاج بيت الله الحرام عبر 5 شركات طيران كويتية وسعودية، موضحا أنه سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب رقم 4، في حين سيتم تشغيل رحلات طيران الجزيرة من مبنى الركاب رقم 5، بينما سيتم تشغيل رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وشركة اديل من مبنى الركاب الرئيسي رقم 1.



وأشاد بتعاون جميع الجهات المعنية المشاركة في الخطة التشغيلية لموسم الحج والتي تأتي بمتابعة مباشرة من وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز وتحت إشراف مدير عام الطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي، متمنيا نجاح تسيير حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.