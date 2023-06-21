أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان الاثنين ان الكويت شريك وثيق للمجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب، وهو ما ينعكس بشكل واضح في دورها الفعال بالاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الداعية للتعاون بهذا الشأن.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السفير المشعان خلال مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى الثالث لرؤساء وكالات استخبارات ومكافحة الإرهاب للدول الاعضاء. وقال المشعان: في إطار جهود الكويت المستمرة بمجال مكافحة الارهاب تحرص بلادي على دعم عمل الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي ينعكس من خلال دورها البارز بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش وترؤسها لمجموعة منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب مع المملكة الهولندية والجمهورية التركية.



وأشار الى انه واستكمالا لجهودها في هذه المجموعة قامت الكويت بتأمين وتسهيل عمليات نقل 667 مقاتلا وذويهم منذ عام 2019 في مختلف القارات ما يؤكد على موقفها الواضح بأهمية استرجاع المقاتلين الإرهابيين الاجانب وذويهم وإعادة إدماجهم في بلد المنشأ وذلك لتحقيق التماسك الاجتماعي والسلام المستدام، كما استضافت عدة اجتماعات في مجموعة عمل منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الاجانب منذ عام 2017 حيث يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع باهتمام وقلق في ظل تصاعد وتيرة حركة المقاتلين الإرهابيين الاجانب.