أكد نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع المساحة بالوكالة م.محمد صرخوه أن مهندسي القطاع أنجزوا تجهيز المخططات المساحية لثلاث ضواح في مدينة المطلاع وتشمل 1N و2N و3N عدا الضاحية الرابعة.



وأوضح صرخوه في تصريح صحافي أمس أن ذلك جاء بموجب كتب واردة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفيد بانتهاء الأعمال الموقعية، والتي تبين بعد الكشف على الطبيعة عدم جاهزية الضاحية الرابعة بسبب استمرار أعمال الموقع فيها، مثل تثبيت الصبات الخرسانية الخاصة بالقسائم السكنية، وكذلك البنى التحتية الخاصة بالضاحية.



وقال إن البلدية تولي اهتماما كبيرا بإنجاز المخطط المساحي للضاحية الرابعة N4، مبينا انه تم تشكيل فريق عمل يضم خيرة المهندسين بمراقبة الخدمات المساحية للقيام بتثبيت حدود القسائم الخالية من الملاحظات لحين الانتهاء من الأعمال الخاصة بالملاحظات والجاهزة لكي يتم تثبيتها مع القسائم الجاهزة، ومن ثم انجاز تجهيز المخطط المساحي الخاص بالضاحية الرابعة.