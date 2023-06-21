أشاد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بخدمات إدارة رعاية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وحرصها على مراقبة دور الرعاية المختلفة والتزامها بمعايير حقوق الإنسان.



وقالت عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان منى العطية لـ «كونا» خلال زيارة وفد من الديوان لإدارة الرعاية، إن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع في مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية إعمالا لما جاء به قانون إنشاء الديوان رقم 67 لسنة 2015.



وأضافت العطية أن الوفد التقى خلال زيارته دار رعاية الأحداث بقسمي الفتيان والفتيات ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاما للاطلاع مباشرة من النزلاء حول طبيعة الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة المختلفة ومدى جودة خدمات الإعاشة المقدمة لهم.



وأوضحت أن الوفد تعرف على طبيعة الأنشطة المهنية والتأهيلية التي توفرها الإدارة من ورش النجارة والطباعة والميكانيكــا والحاســـب الآلي والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تشمل كرة القدم والتنس وغيرها.