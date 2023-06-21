ثامر السليم



استمرارا للحملات الميدانية التي تنفذها اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة أوضاع المخالفين من العزاب من الساكنين في المناطق النموذجية، نفذت اللجنة أمس جولة مكثفة، شملت مداهمة عدد من المنازل المخالفة، وقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة، بمشاركة عدد من الجهات المختلفة.



وفي هذا السياق قال رئيس فريق التدخل السريع ورئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي ابراهيم السبعان في تصريح لـ«الأنباء»، ان فريق الحملة الميدانية للجنة الحد من ظاهرة العزاب في السكن الخاص والنموذجي بمنطقة السالمية، راقب على مدى أسبوع عددا من العقارات الواقعة في قطعة 12، إذ تبين وجود عقارات مؤجرة على عزاب تحولت لبيوت مخالفة للقانون بعضها كمخازن ومطاعم وشقق منافية للآداب. واشار الى أن الفريق يعمل وفقا لتعليمات من مدير عام بلدية الكويت م. سعود الدبوس، حيث يتم رفع تقارير يومية له عن عمل اللجنة، لافتا إلى أنه رصد بيوتا عدة بمخالفات متعددة منها سرقات للكهرباء وأخرى تتعلق بتمديدات وتجاوزات على مناهيل الصرف الصحي.



وأضاف ان البلدية لن تتوانى في كشف ومعاقبة وملاحقة تجار العقار المخالفين والمستثمرين الوافدين، مؤكدا أن تطبيق القانون هو السيف الذي سيقضي على المخالفين والمتجاوزين.



من جانبه، قال ممثل وزارة الكهرباء والماء الضابط القضائي علي زينل لـ «الأنباء» ان دورنا في اللجنة هو دور حيوي ومهم وخاصة فيما يتعلق بالسكن النموذجي، ولفت الى ان المخالفة تقع على صاحب العقار، حيث انه هو المسؤول الاول والاخير عن هذه المخالفة والتجاوز على الكهرباء.