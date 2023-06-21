عاطف رمضان



شاركت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مبادرة «مسار» التي أطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية والخاصة ببناء خارطة طريق للتحول الرقمي في الجهات الحكومية بحضور مدير عام المؤسسة م.راشد العنزي ونوابه. وأكدت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي أن مشاركة المؤسسة جاءت حرصا على تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي الكامل في الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى وضع خارطة طريق خاصة بالخدمات الإلكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي. وأشارت العوضي إلى أن «السكنية» تعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي للمساهمة في تسهيل التواصل بين المؤسسة والمواطنين والجهات الحكومية، لافتة الى ان خطتها المستقبلية تعنى بالتوسع في الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد والدورة المستندية الخاصة ببعض المعاملات.



وذكرت أن المؤسسة بادرت في تشكيل فريق وضباط اتصال بين القطاعات المختلفة، إضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى في ورش تفصيلية لوضع مسار واضح لخطة العمل التفصيلية وخارطة طريق تسهل الإجراءات وتضع الأولوية للاحتياجات الضرورية بجودة عالية.