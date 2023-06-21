ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القصّر أول من أمس يوما ترفيهيا للأطفال المشمولين برعايتها ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما في «بلاي» بمول العاصمة بحضور عدد من أولياء الأمور وإشراف كوادر الهيئة.



وقالت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في «القصر» تماضر العمر إن الهيئة دأبت على تنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة إدراكا منها لأهمية الترفيه في حياة الأطفال كونه مطلبا أساسيا، ليحيا حياة طبيعية ومتوازنة، وخصوصا في مرحلة تطوير تشكيل مختلف جوانب شخصيته.



وأضافت العمر أن الأنشطة الترفيهية تسهم أيضا في اكتساب الفرد للعديد من السمات الخلقية والاجتماعية مثل: تقوية العلاقات، واحترام الغير، وتكوين الصداقات، والثقة بالآخرين، والولاء للمجتمع، وإنكار الذات، والتعاون، وحب العمل، وأداء الواجب، والتطوع للخدمات الاجتماعية.



وتضمنت الفعاليات التي شارك بها جميع الأطفال عروضا استعراضية ومشاركة شخصيات محببة لهم وتقديم قسائم شراء مجانية للأطعمة والمشروبات، إضافة إلى تنظيم مسابقات وفقرات ومفاجآت متنوعة على مدار 4 ساعات كاملة في أجواء من المرح والسرور.