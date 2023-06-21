مع حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت «ديليفرو» إحصائيات مميزة حول عادات الطلب لعشاق الطعام خلال عطلة العيد.



قد لا يكون من المفاجئ أن يستمتع العملاء في جميع أنحاء البلاد بالرفاهية والراحة التي توفرها «ديليفرو» خلال العطلات، ولكن كيف تتغير عادات طلب الطعام، وما المطبخ الرائد من حيث الطلبات خلال فترة الأعياد؟، بدءا بالبرغر والسوشي، وصولا إلى التجمعات الكبيرة مع العائلة والأصدقاء، هكذا يحتفل محبو الطعام في الكويت بعطلة العيد، حيث ان تجمعات العيد تعني طلبات أكبر.



ولا يخفى على الجميع أنه خلال موسم الأعياد يميل الأشخاص إلى طلب كميات أكبر من الطعام للزيارات وتجمعات الأصدقاء.



في الواقع، يرتفع حجم الطلب بنحو 20% خلال الأعياد، حيث يطلب الكثير من عملاء ديليفرو طعاما لتجمعات تضم أكثر من ثلاثة أفراد، وخلال الإجازة، يتم إجراء الكثير من الطلبات خلال ساعات النهار وأوائل ساعات المساء، حيث يستمتع عدد أكبر من العملاء بوجبات الغداء والعشاء، مقارنة بتناول الطعام في وقت متأخر من الليل خصوصا خلال شهر رمضان.



ويحظى البرجر، والمطبخ الأميركي بشكل عام، بشعبية كبيرة خلال عطلة العيد سواء كنت من محبي لحم البقر أو برجر الدجاج، هناك شيء واحد مؤكد: لن تشعر وكأنك في عطلة إذا لم يأتيك البرجر الخاص بك مع البطاطس المقلية ومشروباتك المفضلة بجانبها.



وفي هذا الصدد، قالت المدير العام لشركة ديليفرو الكويت وقطر سهام الحسيني: لا يوجد وقت أفضل للتجمع مع الأصدقاء والعائلة والأحباء أكثر من تناول الوجبات التي نحبها، ونأمل أن يستمتع عملاؤنا بعطلة العيد من خلال الاستفادة من كل ما تقدمه «ديليفرو».