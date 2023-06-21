حنان عبد المعبود

نظم معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حملة توعوية في مكتب تكريم الشهداء وأسرهم «مبنى مكتب الشهيد»، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية للموظفين. وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان ان المعهد شارك من خلال عيادته المتنقلة المجهزة طبيا، لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية، بالاضافة الى العديد من الخدمات الطبية، وذلك إيمانا بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية حول مرض السكري للإسهام بالوقاية من المرض ومضاعفاته، والذي يشكل عبئا كبيرا على المريض وذويه والمنظومة الصحية.



وأضاف العريان: قدم الفريق الطبي المختص المشارك استشارات طبية عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت حول النواحي الصحية المتنوعة، وتم توزيع كتيبات حول موضوعات حيوية تثقيفية كالسكري والحج، والتمارين الرياضية، وتعديل جرعات الانسولين ومطويات حول تطبيق دسمان سويتش «DasmanSwitch» وهو التطبيق الصحي المجاني للهواتف الذكية لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات غذائية أفضل عند التسوق من خلال توفير معلومات صحية مبسطة عن المنتجات الغذائية المعبأة، واقتراح بدائل أكثر صحة، بمجرد مسح الرمز الشريطي للمنتج.